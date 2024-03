Diagnosticado com três hérnias, Capitão Wagner cancela agenda política

Foto: JÚLIO CAESAR FORTALEZA-CE, BRASIL, 22-03-2024: Guilherme Sampaio e CApitão Wagner participarem de debate na rádio O Povo/CBN. (Foto: Júlio Caesar/O Povo)

O pré-candidato do União Brasil à prefeitura de Fortaleza, Capitão Wagner (União Brasil), cancelou agendas programadas para o fim de semana depois que precisou ser hospitalizado duas vezes nos últimos dias. Na sexta-feira, 29, através de um exame de ressonância magnética, foi diagnosticado com três hérnias na região cervical. O dirigente partidário já foi liberado do hospital e agora faz tratamento em casa. Ele, agora, aguarda uma melhora no quadro para evitar a necessidade de realização de uma cirurgia, algo que poderia ter impacto nos planos eleitorais dele para o ano de 2024.

"Comecei a sentir no domingo passado as dores no ombro, mas viajei para Itarema e mantive uma atividade do União Brasil. Muita foto, muita atividade, comecei a sentir dor no braço também", explicou o Capitão Wagner durante conversa com O POVO. Ele participou das três últimas campanhas eleitorais de Fortaleza e as pesquisas feitas até agora colocam o seu nome à frente para a largada da disputa pelo comando da cidade em 2024.

Após voltar de outra agenda, dessa vez cumprida em São Paulo, o político precisou ir ao hospital, quando foi finalmente diagnosticado. ". Fui no hospital duas vezes, mas estou fazendo tratamento em casa", acrescentou ele.

Presidente do União Brasil no Ceará, Wagner tem intensificado presença em município de várias regiões para demarcar espaço na política, assim como outros dirigentes partidários que se articulam para as eleições municipais. Na última sexta-feira, 22, ele participou de programa Debates do Povo, da Rádio O POVO CBN, ocasião em que cobrou Jair Bolsonaro (PL) por não ter atuado para desarmar acampamentos bolsonaristas montados em frentes a quartéis, destacando-se que na campanha eleitoral de 2022 ele apoiou a reeleição do então presidente da República.

Na participação no programa, o pré-candidato também concordou com o senador Cid Gomes (PSB) de que seria preciso evitar hegemonia de um partido só ocupando a Presidência da República, o Governo do Ceará e a Prefeitura de Fortaleza. O postulante considera o cenário "ruim", por "perder a oportunidade de fazer contraponto" à gestão.