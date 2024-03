Eduardo Paes diz que 'foi um erro' nomear Chiquinho Brazão

Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil EDUARDO Paes, prefeito do Rio de Janeiro

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (MDB), se manifestou pela primeira vez neste sábado, 30, sobre a prisão do ex-secretário municipal, deputado Chiquinho Brazão (sem partido-RJ), apontado pela Polícia Federal (PF) como o mandante do assassinato da vereadora Marielle Franco, em 2018. "Foi um erro da minha parte colocar no governo uma pessoa que tinha suspeita no caso", disse Paes.

"É óbvio que posso aqui ter todas as desculpas do mundo, foram seis anos (de investigação) e todo mundo já tinha sido acusado de tudo, mas errei. O mais importante quando se erra é consertar o erro. Já tinha pedido que ele fosse retirado da secretaria, quando começaram a surgir os boatos", afirmou o prefeito.

Eduardo Paes fez a declaração durante inauguração do BRT Transbrasil no Terminal Intermodal Gentileza. A manifestação foi registrada pelo jornal O Globo. (Agência Estado)