Força Nacional deixa buscas por fugitivos em Mossoró

Foto: Jamile Ferraris / MJSP 20.02.2024 - Deslocamento da Força Nacional para Mossoró RN. Fotos: Jamile Ferraris / MJSP.

Os agentes da Força Nacional que estavam em Mossoró (RN), auxiliando nas buscas aos dois fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró, Deibson Nascimento e Rogério Mendonça, encerraram suas atividades na sexta-feira, 29. A saída das equipes se deu após o Ministério da Justiça optar por não renovar a permanência dos agentes no município potiguar. No total, mais de 100 agentes e 20 viaturas da Força Nacional estavam envolvidas nas buscas.

As primeiras equipes deixaram a cidade por volta das 6h15min da manhã de ontem. Já os últimos veículos foram embora às 7h15min. As buscas pelos dois fugitivos chegaram neste sábado ao 46º dia, e se concentram nos municípios de Mossoró e Baraúna. Esta foi a primeira fuga registrada no sistema penitenciário federal, criado em 2006. De acordo com o secretário Nacional de Políticas Penais (Senappen), André Garcia, a saída da Força Nacional ocorreu por mudança na estratégia das buscas.

As buscas agora ficarão a cargo das polícias Civil, Militar e Penal. Em 46 dias, as buscas aos dois fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró, Deibson Nascimento e Rogério Mendonça, já custaram cerca de R$ 2,1 milhões aos cofres públicos. (das agências)