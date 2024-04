A Catedral Metropolitana de Fortaleza, no Centro, ficou lotada na noite do domingo, 31— dia mais importante das religiões cristãs, ocasião na qual se celebra a ressurreição de Jesus Cristo após o terceiro dia de ter sido morto.

"Depois de dias de reflexão sobre o que significa o gesto de Jesus nas nossas vidas, agora é momento de celebração e alegria pela renovação que ela representa", afirmou a gestora pública Vanusa Gonçalves, de 47 anos.

Ela e os amigos Aldeir Farias, 69, e Francisca Amorim, 67, foram do bairro Parangaba até o retiro do Shalom, que foi encerrado no Joaquim Távora neste mesmo dia. De lá o trio foi até a catedral portando cadeiras de praia.

"Gostamos de sentar sempre nos mesmos lugares, por isso chegamos mais cedo e trouxemos as cadeiras para garantir o canto mais ventilado", disse.

Como o clima estava indicando que iria chover ainda durante a missa, o calor acabou aumentando, o que fez muitos fiéis procurarem os lugares mais próximos às portas. Foi o que fez Ticiane Ferreira, de 28 anos, que foi à igreja com amigos, além da mãe e do filho, um bebê de um ano e quatro meses.

"Este já é o segundo Domingo de Páscoa dele na catedral", brincou Ticiane. "Estamos na expectativa pela palavra de dom Gregório, que está estreando como arcebispo de Fortaleza. Gosto muito das homilias dele, que são cheias de parábolas, tal como Jesus fazia com o povo", destacou.

Enquanto não começava a missa de Páscoa, marcada para as 19h, o pároco da catedral, Clairton Alexandrino, orientou os presentes a tomarem cuidado com os pedintes ao redor do templo:

"Há muitas pessoas pedindo dinheiro para usar drogas, e muitas aplicam golpes. Soube que uma mulher foi aconselhada por um policial a não dar dinheiro, e que ela teria respondido que ela dá dinheiro a quem quiser. Quer ser santinha?", instigou.

Ao O POVO, o pároco explicou o motivo do desabafo: "Não temos condições de ter segurança privada, então contamos apenas com o apoio da polícia, que só pode atuar do lado de fora. Além disso, nossa lei é condescendente com o crime, porque nada se faz contra os golpistas que ficam vendendo terços nos arredores usando o meu nome, dizendo que estão arrecadando fundos para a manutenção de uma creche que eu teria, sendo que nem creche tenho", apontou.

Às 19h, como previsto, a missa do Domingo de Páscoa teve início. Dom Gregório fez um paralelo entre a nossa pressa cotidiana e a calma de Jesus ao dobrar os tecidos que cobriam seu corpo após retornar dos mortos.

Lá fora, a chuva que se anunciava de fato começou a cair. Fininha, sem pressa, cessando logo antes do fim da celebração. A tempo dos fiéis ganharem o rumo de casa sem preocupações.