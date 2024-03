Quem mandou matar Marielle

Foto: o povo Capa

Seis anos e dez dias após o crime que chocou o País, os assassinatos da então vereadora carioca Marielle Franco (Psol) e de seu motorista, Anderson Gomes, estão mais perto de terem suas investigações concluídas. A Polícia Federal (PF) prendeu no último domingo, 24, de forma preventiva o ex-chefe de Polícia Civil do Rio Rivaldo Barbosa; o conselheiro do Tribunal de contas do Estado Domingos Brazão; e seu irmão, o deputado federal Chiquinho Brazão. O três foram apontados pela Polícia Federal como supostos autores do crime.

O caso e as motivações ganharam destaque na edição e na manchete do O POVO de segunda-feira, 25.