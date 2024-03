Ninguém deu ainda respostas claras sobre o que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi fazer na embaixada da Hungria nos dois dias que passou hospedado no local. O jornal The New York Times revelou que Bolsonaro chegou na embaixada quatro dias após operações da Polícia Federal em que ele e outros de seus aliados de primeira hora foram alvos. O grupo é apontado pela corporação como conspiradores de uma tentativa de golpe de Estado após a derrota em 2022.

Bolsonaro teve o passaporte apreendido e não poderia ser preso na embaixada estrangeira, porque estaria legalmente fora da jurisdição das autoridades nacionais. Cai como uma aparente tentativa de pedir asilo, caso tivesse sua prisão decretada. A defesa de Bolsonaro conta outra narrativa: ele foi ao local tratar de "assuntos estratégicos de política internacional de interesse do setor conservador".

Os funcionários da embaixada aparecem nos vídeos divulgados carregando roupas de cama, travesseiros, água e outros itens. O hóspede parece ter chegado de surpresa. A maioria dos funcionários estava de folga porque era Carnaval. E antes de chegar à embaixada, Bolsonaro convocou seus apoiadores para manifestação.

O momento era de pressão. Então, ficam perguntas não respondidas. A reunião não tinha sido agendada? O que foi feito nesses dois dias e por que dois dias? As respostas são importantes para o futuro de Bolsonaro.