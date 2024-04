Financiamento imobiliário avança em 2024 e chega a R$ 499 bilhões no Ceará, diz Abecip

Foto: BÁRBARA DE MOIRA em 10/01/2020 Volume de financiamento imobiliário no Ceará deu salto maior do que a média nacional, entre janeiro e fevereiro de 2024

O balanço dos primeiros dois meses do mercado de financiamento imobiliário no Ceará é positivo e acima da média nacional, tanto em número de unidades quanto em valores financiados. Conforme dados da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip), entre janeiro e fevereiro deste ano, mais de 1,7 mil imóveis foram financiados no Ceará.

Número é 27,4% maior do que igual período de 2023. Esse aumento na procura permitiu com que também avançasse o valor financiado.

No Ceará, esse montante chegou a R$ 499 bilhões, no primeiro bimestre deste ano. Isso representa uma importante alta em relação ao igual período do ano passado, quando foram financiados R$ 415,4 bilhões.

O crescimento do montante chega a 20,1% no período. Esse tipo de financiamento destacado pela Abecip se refere aos financiamentos imobiliários com recursos das cadernetas do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE).

Os dados ainda revelam que o número de unidades e o valor financiado com recursos da poupança saltou entre janeiro e fevereiro no Ceará.

O salto em número de unidades financiadas foi de 41,5%. Já o percentual de alta do volume financiado foi ainda maior, de 46,7% entre janeiro e fevereiro deste ano.

O movimento de alta observado no mercado imobiliário cearense é superior à média nacional. A Abecip aponta que no mês de fevereiro deste ano os financiamentos com recursos da poupança somaram R$ 10,5 bilhões, alta de 8,9% em relação a janeiro.

Quando a comparação é feita com fevereiro do ano passado, houve leve queda de 0,4%. Neste recorte, apesar da queda nacional, o mercado cearense seguiu o caminho contrário, apresentando alta de 77,3%.

No recorte mais longo, levando em consideração todo mercado brasileiro, nos últimos 12 meses (encerrados em fevereiro), o volume financiado somou R$ 150,3 bilhões, um recuo de 14,2% sobre o período imediatamente anterior.

No mesmo período de recorte, o número de unidades financiadas foi de R$ 479,4 mil, resultado 29,4% inferior ao do período precedente, informa a Abecip.

Veja os dados sobre financiamento imobiliário no Ceará

Número de unidades - 2023

Janeiro: 742

Fevereiro: 630

Total no período: 1.372

Janeiro: 724

Fevereiro: 1.025

Total no período: 1.749

Janeiro: R$ 248.355.997

Fevereiro: R$ 167.355.997

Total no período: R$ 415.416.631

Janeiro: R$ 202.266.099

Fevereiro: R$ 296.784.176

Total no período: R$ 499.050.275

Fonte: Abecip

