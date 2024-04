Seminário na UFC debate os 60 anos do golpe militar

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL 01-04-2024: Seminário "64 Razões para não esquecer" exibição do filme Castelo O Ditador e debate com Demitri e Luana. (Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo)

Nesta segunda-feira, 1º de abril, a Universidade Federal do Ceará (UFC) promoveu o Seminário "64 - Razões para não esquecer", uma articulação entre a Reitoria, a Comissão de Direitos Humanos, o Memorial da UFC e a Comissão de ex-estudantes da UFC. O evento rememorou os 60 anos do golpe militar de 1964 debatendo os temas "O golpe de 1964 e seus impactos na UFC" e "O que resta do golpe? De 1964 a 2024".

A programação também contou com a exibição do filme "Castello, o ditador", novo documentário do O POVO+ que revisita a memória da ditadura mostrando como Castello Branco influenciou o destino do país, além trazer depoimentos de sobreviventes do regime que ainda lutam por memória, verdade e justiça. Estiveram presentes para o debate os diretores do longa, Demitri Túlio e Luana Sampaio.

O evento contou ainda com a participação dos professores César Barreira (sociologia - UFC), Helena Serra Azul (ex-presidenta da ADUFC), Valton Miranda (ex-diretor do DCE - UFC), Maria Luiza Fontenele (ex-prefeita de Fortaleza), Jean-Marc von der Weid (ex-presidente da UNE), Airton de Farias (prof. de História), João Paulo Barros (Psicologia - UFC) e Renato Roseno, deputado estadual, (PSOL-CE).