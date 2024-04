STF tem maioria contra "poder moderador" das Forças

Foto: Gustavo Moreno/SCO/STF SESSÃO plenária do STF

Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) formaram maioria contra a tese de "poder moderador" das Forças Armadas durante crises institucionais. Votaram ontem, 1º, os ministros Gilmar Mendes, Edson Fachin e André Mendonça. O placar agora está 6 a 0 contrário à interpretação.

Além dos três de ontem, os ministros Flávio Dino e Luís Roberto Barroso acompanharam o relator ministro Luiz Fux. Ainda restam os votos dos ministros Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin, Dias Toffoli e Kassio Nunes Marques. O julgamento será encerrado na próxima segunda-feira.

A ação julgada do STF foi patrocinada pelo PDT em 2020 e provocava a Corte sobre as interpretações do artigo 142 da Constituição Federal, que trata sobre o dever das Forças Armadas Bolsonaristas frequentemente utilizam o trecho para defender uma intervenção militar "dentro da legalidade".

No seu voto, Gilmar Mendes afirmou que via com "perplexidade" a necessidade do STF em "afastar certas pretensões que seriam consideradas esdrúxulas na vasta maioria das democracias constitucionais". "Diante de tudo o que temos observado nesses últimos anos, todavia, faz-se necessária a intervenção do Supremo Tribunal Federal para reafirmar o que deveria ser óbvio: o silogismo de que a nossa Constituição não admite soluções de força", disse o ministro.

O julgamento começou na última sexta-feira, com Fux afirmando, em seu relatório, que a Constituição não encoraja ruptura democrática. O ministro também afirmou que a interpretação do artigo 142 da Constituição deve ser feita considerando todo o sistema legal brasileiro, especialmente no que diz respeito à separação dos Poderes. Fux também lembrou que as Forças Armadas não são um Poder, mas sim uma instituição à disposição deles.

"Qualquer instituição que pretenda tomar o poder, seja qual for a intenção declarada, fora da democracia representativa ou mediante seu gradual desfazimento interno, age contra o texto e o espírito da Constituição", disse o ministro em seu voto, acrescentando ser urgente "constranger interpretações perigosas que permitam a deturpação do texto constitucional".

‘Período abominável’

Neste domingo, 31, data em que o Golpe Militar de 1964 completou 60 anos, Dino votou contra o "poder moderador" das Forças Armadas, afirmando que não existe um "poder militar". "O poder é apenas civil, constituído por três ramos ungidos pela soberania popular, direta ou indiretamente. A tais poderes constitucionais, a função militar é subalterna", disse Dino.