Homem que atacou sexualmente dentista tem pena reduzida e vai cumprir em liberdade

Foto: reprodução/Whatsapp O POVO Print das mensagens enviadas pela vítima ao seu noivo antes de iniciar o atendimento. Caso da dentista que foi vítima de ataque sexual

Condenado a seis anos de reclusão em regime fechado, o homem que atacou sexualmente uma dentista dentro do consultório dela, em 2021, no bairro Aldeota, em Fortaleza, teve a pena reduzida em dois anos e a possibilidade de cumpri-la em regime aberto. Após atuação da defesa do condenado, a Justiça entendeu que o caso foi de crime de estupro tentado e não consumado.

De acordo com decisão da desembargadora Maria Ilna Lima de Castro, Gustavo Moreira Marques "chegou a adentrar o consultório da vítima, segurá-la, e até mesmo entrar em luta corporal, apenas não

consumando seu intento de manter conjunção carnal em virtude da resistência física por exercida (pela vítima), bem como pela posterior intervenção da testemunha ocular".

A desembargadora, em sua decisão, relata como o crime aconteceu, tendo o homem marcado uma consulta e, quando já sentado na cadeira de atendimento, quando a vítima virou de costas, ele a ameaçou com uma faca e a atacou sexualmente. A mulher, que afirmou ter um pressentimento no momento que o homem adentrou o consultório, avisou seu noivo sobre o risco. Ele conseguiu conter o homem antes que o estupro fosse consumado.

Conforme nota da defesa, Gustavo "sofre com problemas psiquiátricos, sendo portador de depressão recorrente com surto psicóticos (CID F33.3) e transtorno do pânico (CID F41.0), cujos laudos detalhados foram juntados ao processo, e não tinha noção da gravidade de seus atos à época dos fatos".