Foto: Gabriel Damasceno/O POVO Centro de estratégias contra problemas hídricos no Ceará é inaugurado na UFC

Com o objetivo de desenvolver novas tecnologias e enfrentar problemas relacionados à escassez hídrica no Ceará, o Centro Estratégico de Excelência em Políticas de Águas e Secas (Cepas) foi inaugurado na manhã desta quinta-feira, 4, em uma cerimônia de solenidade realizada no campus do Pici da Universidade Federal do Ceará (UFC), localizado em Fortaleza. O equipamento vai reunir academicos de diferentes áreas para abordar a questão de forma interdisciplinar.

“O Centro vai funcionar como se fosse uma instituição de fronteira entre o conhecimento científico e a tomada de decisão de políticas públicas e também do setor privado”, explica Francisco de Assis de Souza Filho, professor do Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental e coordenador do equipamento.

O Cepas vai reunir 21 laboratórios de diferentes áreas: as engenharias, física, geologia, sociologia, administração e direito.

“Esse é o grande diferencial desse Centro. Nós temos laboratórios do Centro de Tecnologia (CT), do Centro de Ciências Agrárias (CCA), do Centro de Ciências (CC), do Centro de Humanidades (CH) etc. São várias áreas que se juntaram para promover um conhecimento mais integrado e transdisciplinar para tratar a questão da água no Ceará”, diz o professor.

Na mesma linha de Assis, o presidente da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funcap) e também docente da UFC, Raimundo Costa, cita que a solução de problemas hídricos permeiam várias áreas.

“Se você estuda a água apenas do ponto de vista físico, ou somente do ponto de vista químico, você resolve alguns problemas, mas não faz a conexão com problemas reais da sociedade.”

“Então, esse laboratório que, de fato, é um conjunto, é feito para isso: juntar todas as expertises da Universidade para olhar o problema com uma visão holística e global”, continua.

O equipamento, além disso, busca construir uma articulação com o poder público e outros setores da sociedade.

“Essa é uma temática que só dá certo se ela for de forma articulada. Assim como a Universidade articulou os laboratórios para que eles trabalhem juntos, o passo seguinte é que o Cepas se articule com o Governo do Estado, com a Cagece, com as secretarias que cuidam da questão hídrica, com a Prefeitura de Fortaleza e de outros municípios”, destaca Custódio Almeida, reitor da universidade.

“A gente tem o entendimento de que a Universidade naturalmente se capilariza na sociedade, por causa da formação dos estudantes, quando eles fazem extensão, mas a gente precisa incrementar essa [questão] com projetos, para que a gente os desenvolva com entes públicos e privados”, adiciona.

Para Francisco Teixeira, ex-ministro da integração nacional e ex-titular da Secretaria de Recursos Hídricos (SRH) do Estado do Ceará, a criação do Cepas é o ‘coroamento’ da parceria entre a SRH e a Universidade, que, de acordo com ele, existe desde a década de 1980.

“A Universidade tem a necessidade de estar mais aberta e ser mais participativa na coletividade, que é o povo cearense. Então, ela tem que oferecer um serviço mais abrangente, muito além da educação e da formação de profissionais.”

A ideia do Cepas nasceu ainda em 2019 a partir da troca de experiências de vários laboratórios da UFC no escopo do Programa Cientista Chefe, da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funcap).

A interação fez com que os grupos mais ligados à engenharia e aos recursos hídricos começassem a perceber a importância de trabalhar com outras áreas do conhecimento. “A água é objeto de muitos conflitos, por isso o Laboratório de Estudos da Violência (LEV) está envolvido, em função de conflitos sociais”, pontua Francisco de Assis.

Quais laboratórios que participam do Cepas?

Laboratório de Gerenciamento de Risco Climático para a Sustentabilidade Hídrica (GRC);

Laboratório de Monitoramento e Alerta Precoce de Secas;

Laboratório de Injeção de Água, Óleo, Gás e CO2 em Rochas-Reservatórios (ICARE6);

Laboratório de Hidrologia Isotópica;

Laboratório de Estudos da Violência (LEV);

Grupo de Pesquisa em Alocação de Água, Participação Social e Democracia (Alocar);

Laboratório de Simulação Hidrológica;

Laboratório de Hidrogeologia;

Laboratório de Hidráulica Computacional;

Laboratório de Recursos Hídricos (LRH);



Laboratório de Mecânica dos Solos e Pavimentação (LMSP);



Laboratório de Geotécnica e Prospecção (Lagetec);



Laboratório de Qualidade e Tratamento de Água (Selagua);



Laboratório de Processos Oxidativos Avançados (LabPOA);



Laboratório de Eletrônica e Mecânica Agrícola (Lema);



Earth Observation Labomar Laboratory (EOLLAb);



Signal and Information Processing for Data Analysis and Learning System (Spiral);



Laboratório de Estudos em Competitividade e Sustentabilidade (LECoS);



Núcleo de Estudos em Economia do Meio Ambiente (Neema);



Laboratório de Sistemas e Bancos de Dados;



Laboratório de Cartografia Social e Geoprocessamento (Labocart).

Quais são os temas prioritários?

Gestão da qualidade da água;



Definição de potencial de disponibilidade e de um modelo de gestão para as águas subterrâneas;



Eficiência no uso da água na irrigação;



Regulação dos serviços hídricos de irrigação;



Abastecimento de populações rurais;



Desenvolvimento e regulação de uma matriz de abastecimento de água do Estado;



Prospecção e avaliação das políticas públicas;



Alocação negociada dos recursos hídricos e fortalecimento dos mecanismos de gestão.

Atualizada às 15h30min