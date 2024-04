Plataforma interativa apresenta dados sobre os 121 bairros de Fortaleza

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo LANÇAMENTO no Mercado dos Pinhões

Em um evento aberto com direito a samba, roda de conversa e um "varal" com mapas de bolso no Mercado dos Pinhões, o Instituto de Planejamento de Fortaleza (Iplanfor) lançou a plataforma Fortaleza em Bairros, que reúne dados e curiosidades a respeito dos 121 bairros que formam a Capital. A iniciativa faz parte das ações de comemoração aos 298 anos da Cidade.

O vice-prefeito, Élcio Batista, diz que esse projeto democratiza o planejamento para a escala do bairro e engaja as pessoas, de forma que elas possam participar deste projeto. Além de fortalecer a identidade destes bairros e conhecer as particularidades de cada bairro.

“A plataforma Fortaleza em Bairros é muito importante para que possamos disseminar os dados da Cidade na escala micro. Isso contribui demais para que a gente possa trabalhar e fortalecer uma cultura de dados que não está apenas na Prefeitura”, disse.

A população pode acessar o site e fazer o download dos mapas de seus bairros, acessar as demais informações e indicar curiosidades dos bairros na plataforma interativa.

“É uma plataforma que contribui para professores, pesquisadores e para todos aqueles que querem conhecer a cidade, além de servir também para os meios de comunicação para a construção de matérias jornalísticas”, apontou Élcio.

A proposta vem dentro de um eixo de pedagogia urbana adotado pelo Iplanfor, que com sua abordagem metodológica busca aproximar a instituição dos cidadãos, com o incentivo para a cocriação de conteúdos e a formação dos chamados “urbanistas comunitários”.

Larissa Menescal, superintendente do Instituto de Planejamento de Fortaleza, diz que a plataforma tem uma linguagem simples e acessível com elementos visuais e de fácil acesso. “É fácil de acessar, o mapa de bolso pode ser impresso e você sair por aí falando sobre o seu bairro”, conta.

Os mapas de bolso vêm com o formato dos bairros e com cores sequenciais que representam cada regional da Cidade. “Nós temos 12 regionais e cada conjunto de bairros que compõem uma regional tem uma paleta de cores sequenciais e pelas cores você pode identificar o bairro e a regional”, explica Menescal.

Conhecendo os 121 bairros com os mapas de bolso

Os mapas de bolso foram desenvolvidos para que, de maneira lúdica e interativa, o cidadão possa conhecer seu bairro por meio dos dados – como área, população, renda média e Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) — presentes no encarte.

A diretora de Planejamento do Iplanfor, Laura Janka, pontua que é um caminho para diminuir a distância entre o planejamento e a cotidianidade de cada bairro. “É uma ferramenta inovadora que estimula a cooperação entre a gestão municipal e a população. Além de dados sociodemográficos e econômicos, o site disponibiliza um mapa interativo, um glossário sobre termos usados e mapas temáticos de bolso que podem ser úteis para a tomada de decisão e para o empoderamento do cidadão”, afirma.

Por conta da georreferência, a plataforma consegue identificar com precisão unidades de saúde, pontos de Wi-Fi da Prefeitura, pontos de ônibus, escolas, areninhas, parques e sedes da Rede Cuca espalhados pela Cidade.

Algumas informações como o mapa de ciclovias, dados hidrológicos e de relevo, além de outras funcionalidades ainda serão disponibilizadas na plataforma. O site já está disponível para acesso pelo endereço 121 Bairros de Fortaleza.