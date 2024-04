A dança das cadeiras entre os partidos de olho nas eleições

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 01-03-2024: Prefeito José Sarto entrega o 30ª Centro de Educação Infantil (CEI) Menino Maluquinho, localizado no bairro Papicu com com berçário e capacidade de para atender a 104 crianças de 6 meses a 3 anos. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

Eleições Terminou na sexta-feira, 4, a janela partidária, ou seja, período em que os vereadores podem trocar de partido sem perderem os seus mandatos. De 43 parlamentares da Câmara Municipal de Fortaleza, 24 migraram para outras siglas, muitos deles esperavam a reta final para definirem, ou pelo menos anunciarem.

O saldo final para o prefeito José Sarto (PDT), em busca da reeleição, não foi negativo. Antes tinha 27 vereadores em sua base e caiu para 25, a perda poderia ser maior, visto estar no fim do mandato e acumulou desgastes.

O bloco da aliança do Palácio da Abolição, liderado pelo governador Elmano de Freitas (PT), chegou a 13 parlamentares.

Mas o principal destaque é o PSD, que de dois quadros antes do início da janela, terminou o prazo com sete vereadores de mandato. O partido do deputado federal, Luiz Gastão e o do presidente estadual Domingos Filho se coloca como uma peça que pode ser desequilibrante nas eleições em Fortaleza.

Gastão admitiu que a tendência é que o PSD esteja alinhado com o governo estadual, isto é, o candidato ou candidata do PT. Ele, porém, não descartou a possibilidade do partido ter candidato, podendo ser ele, Célio Studart ou até mesmo outro.

O PSB de Cid Gomes saiu de certa forma até que discreto desta janela. O peso de negociação para uma chapa e aliança com o PT pode ser menor do que o do PSD quando se analisa a bancada atual em Fortaleza e até o potencial de ambos.