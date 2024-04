Incansável e imparável maquinista

Foto: Fco Fontenele Jornalista Alan Neto

"Profissão repórter". Este era um dos trechos das vinhetas de todos os programas de Manoel Simplício de Barros Neto na rádio. Alan Neto era apresentador, comentarista e colunista, mas não abria mão de ser repórter e buscar a notícia. Sempre deixava claro que a informação era a matéria-prima do seu ofício.

Alan Neto era imparável. Foram raras as edições do O POVO que saíram sem os textos dele durante as muitas décadas em que foi colunista, de domingo a domingo. Alan sabia que muitos leitores queriam suas opiniões e informações sobre futebol e política e não abria mão deste compromisso.

Alan Neto era precursor. O programa de rádio era dinâmico, polêmico, informativo, sem espaço para "aula inaugural" dos comentaristas e repórteres e nem mesmo dos convidados. Como tática para ganhar tempo, ele criou o "pinga-fogo", em que exigia perguntas rápidas e respostas rápidas. Depois, no Trem Bala, batizou de "bate-rebate".

Alan Neto era criativo. O estilo performático diante do microfone e das câmeras, quando o letreiro "No ar" em cores vermelhas se acendia no estúdio, carregava inspirações, inclusive do teatro, mas tinha o toque de genialidade de quem tinha o dom de se comunicar. Alan era afeito a dar apelidos a quem o cercava e levou isso para o ar, criando tantos personagens que brilharam ao seu lado, prova da enorme generosidade.

Alan Neto era à moda antiga. O celular, que não era smartphone, servia para ligar e mandar SMS. Sem WhatsApp, muito menos redes sociais. Ainda assim, ele se tornou um fenômeno da internet com memes do programa e a última estação foi no YouTube, comunicando-se com as diferentes gerações em diversas plataformas.

Alan Neto era um gentleman. Fazia questão de atender a todos os fãs, com muitos pedidos de fotos e vídeos. Cumprimentava todas as pessoas quando chegava à redação e ao estúdio. Tratava todos da mesma forma, sempre muito educado e cordial. Ele entendia o tamanho dele, mas não se envaidecia. Por isso é tão icônico. E eterno.