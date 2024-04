Vereadores que deixaram PDT se filiam a PSB e PT

Dois vereadores da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), de saída do PDT, Enfermeira Ana Paula e Júlio Brizzi definiram os seus destinos, PSB e PT respectivamente. O prazo para a janela partidária se encerrou na sexta-feira, 5.

Ana Paula e Brizzi fazem oposição ao prefeito José Sarto (PDT) e são do grupo do senador Cid Gomes (PSB), acertando suas saídas do partido desde o ano passado quando o senador travava um embate para comandar o PDT no Estado. Cid retornou ao PSB e levou consigo dezenas de prefeitos.

Ao todo, de 43 vereadores de Fortaleza, 24 trocaram de partido.

Enfermeira Ana Paula tinha no radar o Podemos e o convite de voltar ao PCdoB, partido a que já foi filiada e pelo qual foi candidata em 2014 a deputada estadual. Ela, porém, ainda analisa a possibilidade de ser candidata a vereadora nestas eleições ou apoiar o marido, Márcio Cruz, que também se filiou ao PSB.

Com a definição dos dois nomes e seus destinos, o PSB está com dois vereadores hoje com mandato na Câmara, Ana Paula e Léo Couto. Já o PT volta a três, número de parlamentares eleitos em 2020, os suplentes Dr. Vicente, Professora Adriana e Júlio Brizzi.