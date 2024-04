Violência contra motoristas de app

Foto: o povo Capa

Dados exclusivos, obtidos pelo O POVO por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI), mostram um quadro de violência urbana que tem como vítimas os motoristas de aplicativos. Conforme números da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS), 592 motoristas de aplicativos foram roubados em 2023, uma média de 1,6 caso por dia. Três ocorrências registradas a cada dois dias. A reportagem, assinada pelo jornalista Lucas Barbosa, foi destaque e manchete do O POVO de quinta-feira, 4. A capa da edição também destaca o adeus ao eterno maquinista do Trem Bala, Alan Neto.