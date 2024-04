Concurso do BNDES com salário inicial de R$ 20 mil sai no 2º semestre

Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Brasília (DF), 03/11/2023, Prédio do BNDES no setor Bancário Sul em Brasília. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O concurso do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) com 150 vagas e salário inicial de R$ 20,9 mil será realizado no segundo semestre deste ano. A confirmação foi dada nesta segunda-feira, dia 8, pela direção do banco.

Serão ofertadas 150 vagas para preenchimento imediato, além de formação de cadastro de reserva.

Os empregados admitidos no novo concurso ingressarão no BNDES em um novo Plano de Cargos e Salários, no cargo de Analista, que exige formação em nível superior, com salário inicial de R$ 20.900.

Confira quais áreas serão contempladas no cargo de analista:

Administração,

Análise de Sistemas - Desenvolvimento,

Análise de Sistemas - Suporte,

Análise de Sistemas - Cibersegurança,

Arquitetura-Urbanismo,

Arquivologia Digital,

Ciências Contábeis,

Ciência de Dados,

Comunicação Social,

Direito,

Economia,

Engenharia

Psicologia Organizacional

BNDES não realiza concurso há 11 anos

O edital do BNDES será o primeiro a ser lançado após onze anos sem concurso público. Também será a primeira seleção pública a contemplar ênfases em Ciência de Dados e Cibersegurança.

“Por ser uma área de atuação nova e disputada por diversas organizações, com pessoas de múltiplas formações a ela se dedicando, a nova ênfase em Ciência de Dados terá requisito de acesso amplo, aberto a qualquer formação de nível universitário”, informou a diretora de Pessoas, Tecnologia da Informação e Operações do BNDES, Helena Tenório.

Do total de vagas ofertadas, 30% será destinadas para candidatos negros e negras e pelo menos 10% das vagas para pessoas com deficiência (PCDs).

De acordo com o banco, em relação à banca organizadora, estão sendo avaliadas propostas de instituições com experiência em concurso público similar. As informações oficiais serão divulgadas nas próximas semanas no Diário Oficial da União.

ENEM DOS CONCURSOS: Veja como vai ser o Concurso Nacional Unificado | Dei Valor

Mais notícias de Economia