Por unanimidade, STF enterra ‘poder moderador’

Com a manifestação do ministro Dias Toffoli, o Supremo Tribunal Federal derrubou, por 11 votos a zero, a tese que atribui às Forças Armadas um "poder moderador". "Não existe e nunca existiu um ‘poder militar’ no Brasil", disse Toffoli.

"Superdimensionar o papel das Forças Armadas, permitindo que estas atuem acima dos Poderes, é leitura da Constituição de 1988 que a contradiz e a subverte por inteiro, por atingir seus pilares - o regime democrático e a separação dos Poderes" afirmou o ministro.

Com o último voto, o STF fechou, por unanimidade, o placar para enterrar a interpretação de que seria possível uma intervenção militar com base na Constituição. A ação julgada foi apresentada pelo PDT, em 2020. A sigla questionou a Corte sobre o artigo 142 da Constituição, que trata das Forças Armadas.