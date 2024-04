Foto: Lívia Villas Boas /CBF SheBelievesCup - Brasil vs Japão

A Seleção Brasileira venceu, nos pênaltis, o Japão na disputa do terceiro lugar no Torneio SheBelieves. Em Ohio, o Brasil ganhou ontem, 9, por 3 a 0. A goleira Lorena foi a destaque. Ela defendeu quatro pênaltis, sendo um no tempo normal e três na decisão. Cristiane, Tarciane e Angelina converteram suas cobranças e garantiram a vitória brasileira. No tempo normal, as Guerreiras do Brasil empataram por 1 a 1. Cristiane fez o gol do empate aos 25 minutos do segundo tempo.