Diretor cearense Karim Aïnouz concorre à Palma de Ouro em Cannes

Foto: Divulgação/Cinema Inflamável "Motel Destino", do diretor cearense Karim Aïnouz, é indicado ao Palma de Ouro do Festival de Cannes

O filme “Motel Destino”, do diretor cearense Karim Aïnouz, foi selecionado para participar da principal categoria competitiva do Festival Cannes. O cineasta concorrerá à Palma de Ouro com nomes como Yorgos Lanthimos, com “Kinds of Kindness”, e Francis Ford Coppola, com “Megalopolis”.

“Motel Destino” foi filmado no litoral do Ceará e traz como protagonistas Iago Xavier, Nataly Rocha e Fábio Assunção. Definida como um thriller erótico, a produção conta a história de uma mulher que tem sua vida mudada por um jovem que chega ao motel administrado pelo marido dela, um ex-policial.

O filme é produzido pela Cinema Inflamável e Gullane; conta com coprodução nacional da Globo Filmes, Telecine e Canal Brasil; e recebeu verbas da Secretaria da Cultura do Ceará (Secult-CE).

Além disso, o filme é coproduzido internacionalmente pela alemã The Match, associada com Brouhaha Entertainment e Written Rock Films (Reino Unido), e pela francesa Maneki Films.

Com a entrada de “Motel Destino” na competição, essa é a sexta participação de Karim Aïnouz em Cannes. Em 2023, por exemplo, ele competiu na mesma categoria com o longa “Firebrand”.

Festival de Cannes: veja sinopses dos filmes selecionados para a 77ª edição



Palma de Ouro 2024: veja lista completa de indicados

“All We Imagine as Light”, por Payal Kapadia

“Beating Hearts”, por Gilles Lellouche

“Anora”, por Sean Baker

“The Apprentice”, por Ali Abbasi

“Bird”, por Andrea Arnold

“Caught by the Tides”, por Jia Zhang-Ke

“Emilia Perez”, por Jacques Audiard

“The Girl with the Needle”, por Magnus von Horn

“Grand Tour”, por Miguel Gomes

“Kinds of Kindness”, por Yorgos Lanthimos

“Limonov: The Ballad”, por Kirill Serebrennikov

“Marcello Mio”, por Christophe Honoré

“Megalopolis”, por Francis Ford Coppola

“Motel Destino”, por Karim Aïnouz

“Oh, Canada”, por Paul Schrader

“Parthenope”, por Paolo Sorrentino

“The Shrouds”, por David Cronenberg

“The Substance”, por Coralie Fargeat

“Wild Diamond”, por Agathe Riedinger

