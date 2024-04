Exército faz homenagem inédita ao aniversário de Fortaleza

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo CORAL cantou o hino da Cidadecoral formado por alunos do Colégio Militar de Fortaleza

O município de Fortaleza faz 298 anos no sábado, 13, e já vive comemorações antecipadas. Em alusão ao aniversário, a Cidade foi homenageada pela 10ª Região Militar (10ª RM) nesta quinta-feira, 11. Evento teve apresentações musicais e ocorreu pela primeira vez nos arredores do antigo Forte Schoonenborch (hoje chamado de Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção): onde a primeira vila da Capital cearense surgiu.

Celebração teve início quase no ínicio da noite, na Praça dos Canhões, situada no mirante do forte. Aberto para convidados, como uma espécie de aniversário mais intimista, evento começou com o coral formado por alunos do Colégio Militar de Fortaleza (CMF) sendo convidado para cantar o hino da Cidade.

Grupo foi seguido pela Banda de Música da 10ª Região Militar — que trouxe canções regionais para o pequeno público presente. Em meio ao evento, houve ainda uma leitura sobre a ligação do forte com o Município, momento em que a história entre ambos foi relembrada.

Segundo o general Pinto Sampaio, comandante da 10ª RM, essa é a primeira vez que a homenagem ao aniversário do Município ocorre nos arredores do Forte de Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. Para o militar, evento é uma maneira "justa" de resgatar a história da Cidade.

"Aqui nasceu Fortaleza, então nada mais justo, correto (que) prestar uma homenagem a Cidade (...) Quando a gente resgata essas datas a gente tá resgatando a nossa história. Como essa história começa nesse local, nada mais justo do que prestar essa singela homenagem", diz.

A simbologia do momento foi absorvida por aqueles que participaram da cerimônia, até mesmo pelos mais novos. É o caso de Mariana Xavier, 13, que canta há três anos no coral da CFM e esteve se apresentando no evento. De acordo com a jovem, a história da Cidade é sempre contada na escola.

Ana Maria Castelo Branco, 12, também se apresentou pelo coral e confessou estar um pouco nervosa para o momento, já que foi sua primeira apresentação pelo grupo. "Eu achei uma coisa bem legal, porque homenagear a cidade que eu moro é uma (satisfação)", relata.

Na plateia, o pai da jovem, Pedro Castelo Branco, 49, que é Coronel do Exército, acompanhou a filha de perto: "É bom a gente contar nossa história, nessas datas comemorativas, e ela vê a importância desse evento, muitas vezes a gente esquece mas a cidade começou aqui, nesse forte", diz.

A fortificação foi construída em 1649, pelos Holandeses que aportaram na região, e foi batizada de Forte Schoonenborch. Em 1654, no entanto, os portugueses ocuparem o espaço e mudaram o nome para Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. Foi ao redor dessa estrutura que a população de Fortaleza começou a se desenvolver, sendo elevada a condição de vila e depois a Cidade.

Também estiveram presentes na ocasião representantes de pastas da Prefeitura. Evento foi encerrado com a banda militar parabenizando a "pré-aniversariante", cantando a música "Parabéns a Você".

Veja imagens do evento: