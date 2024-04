Banco Mundial vai financiar US$ 350 mil para plano de descabornização do Pecém

Foto: Estácio Jr. / Casa Civil Plano de descarbonização vai identificar as demandas de transição energética das empresas instaladas no Complexo do Pecém

O Banco Mundial vai financiar estudos para viabilizar o plano de descarbonização do Complexo do Pecém, em São Gonçalo do Amarante, no Ceará. A consultoria, que deve ser concluída em um prazo de nove meses, vai custar US$ 350 mil.

A assistência técnica vai levantar, dentre outros pontos, as demandas atuais de energia, de água e as emissões de gases poluentes pelas empresas instaladas no Complexo do Pecém, local onde vai funcionar o Hub de hidrogênio Verde do Ceará.

Nesta quinta-feira, 11, representantes do Banco Mundial apresentaram o plano de trabalho da consultoria para secretários de estado e para a diretoria do Complexo do Pecém.

O economista sênior do Banco Mundial, Carlos Costa, destacou que o hub de hidrogênio no Ceará é considerado um dos mais promissores do país para a transição energética. “O Brasil tem alguns polos de energia importantes e o Pecém é um deles. E é considerado o leme do hidrogênio no país.”

A secretária das Relações Internacionais do Ceará, Roseane Medeiros, explica que essa entrega possibilitará ao Ceará mapear quais são os investimentos necessários em infraestrutura nessas áreas.

"E isso dará mais segurança aos investidores que terão fornecimento de água e energia, matéria prima para a produção do hidrogênio”, afirmou Roseane.

O Ceará tem hoje seis pré-contratos assinados com empresas que já reservaram área no Complexo do Pecém para implantar plantas de hidrogênio verde. Além de 36 memorandos de entendimento foram firmados com empresas interessadas em investir no hub.

Confira quais empresas já assinaram pré-contratos para o hub de H2V do Ceará

Fortescue

AES Brasil

Casa dos Ventos / Comerc Eficiência

Cactus Energia Verde

Confidencial (Governo do Ceará não divulgou a pedido da empresa)

Voltalia

Confira quais empresas assinaram Memorandos de Entendimento (MoU) para o hub:

Enegix Energy

White Martins/Linde

Qair

Fortescue

Eneva

Diferencial

Hytron

H2helium

Neoenergia

Engie

Transhydrogen Alliance

Total Eren

AES Brasil

Cactus Energia Verde

Casa dos Ventos

H2 Green Power

Comerc Eficiência

Enel Green Power

HDF

Mitsui

ABB

Gold Wind

Alupar

Mingyang

Smart Energy

Spic

Gansu Science & Technology Investment

PowerChina

Platform Zero (Complexo do Pecém + 13 instituições de cinco países)

Green Hydrogen Corridor (Complexo do Pecém, AES Brasil, Casa dos Ventos, Comerc Eficiência, avenbedrijf Rotterdam, Fortescue e DP)

Voltalia

Lightsource bp

EDF Renewables Brasil

Go Verde

Hitachi Energy Brasil LTDA

Grupo Jepri

BP Energy

*Como o memorando de entendimento é o passo inicial, existem casos de empresas com MoU que já avançaram e também assinaram pré-contrato

