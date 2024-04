Centro Odontológico da PM é inaugurado

Foto: Paulo Cavalcanti/Divulgação/SSPDS CERIMÔNIA de reinauguração do Centro Odontológico

Após seis anos sem funcionar, o Centro Odontológico da Polícia Militar do Ceará, localizado no bairro Farias Brito, em Fortaleza, foi reinaugurado em cerimônia realizada no final da tarde de ontem, 12. Com um investimento de R$ 1,9 milhão proveniente do tesouro do Estado, o equipamento conta com 11 consultórios e servirá a militares da ativa e reserva e seus familiares.

O centro atenderá em regime ambulatorial e de pronto atendimento para casos de baixa complexidade. Além dos serviços odontológicos, conta ainda com espaços de fisioterapia e pilates. Também é equipado com veículo adaptado para transporte de pessoas com dificuldade de locomoção.

Conforme o coronel Klênio Savyo, comandante-geral da PM, o centro funcionará de segunda a sexta-feira, com oito dentistas, de várias especialidades. Ainda não há uma estimativa de quantas pessoas a unidade atenderá, já que esse número depende da procura pelos serviços, disse o comandante, mas ele exemplificou que a sala de pilates tem capacidade de atender 24 pessoas por dia, o que resultaria em 500 atendimentos por mês.

"A nossa Polícia Militar do Ceará tem cada vez mais fortalecido sua rede de saúde voltada para o policial militar", disse Klênio Savyo. "Atualmente, nós temos uma Coordenação de Saúde, que assiste o nosso policial militar, que fica na Capital. Ligado a ela, nós temos quatro núcleos de atendimentos biopsicossociais no Interior do Estado — em Crateús, Quixadá, Juazeiro do Norte e em Sobral. Cada núcleo desse tem à frente um psicólogo para poder ajudar o nosso policial nas questões ligadas à saúde mental".

O governador Elmano de Freitas (PT) teve uma agenda de última hora e não pode comparecer ao evento. Ele foi representado pelo delegado federal Angelo Filardi, secretário executivo de Inteligência e Defesa Social da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Em sua fala, Filardi destacou o impacto positivo para a segurança pública do Estado dos investimentos no bem-estar dos agentes de segurança. "Um policial bem de saúde, com toda a sua capacidade de trabalho, toda a sua capacidade laborativa, para ser entregue para a sociedade, isso reflete na qualidade do servidor que é entregue", afirmou o secretário. Conforme o delegado, há uma política "permanente" por parte do Governo do Estado de proporcionar estruturas que sirvam ao servidor e o Centro Odontológico faz parte desse esforço.