EUA avisam sobre possível ataque do Irã contra Israel, que entra em alerta

Foto: Anna Moneymaker/Getty Images/AFP BIDEN: "Não o faça! Ajudaremos Israel a se defender e o Irã vai fracassar"

Governos de EUA, Israel, Austrália, Reino Unido, França e Alemanha colocaram em alerta embaixadas, consulados e turistas para um ataque do Irã em território israelense, em resposta ao bombardeio que destruiu o prédio de sua missão diplomática em Damasco, em abril, que matou 12 pessoas, incluindo generais da Guarda Revolucionária iraniana.

A embaixada americana em Israel restringiu viagens de seus diplomatas no país. Reino Unido, Canadá, Índia e Austrália emitiram alertas de viagem e a França pediu que seus cidadãos evitem os territórios de Israel, Irã e Líbano.

A companhia aérea alemã Lufthansa suspendeu seus voos de e para Teerã. A British Airways e a Air France anunciaram que seus voos seriam desviados do espaço aéreo iraniano. "A ameaça do Irã é crível", disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA, John Kirby.

Israel está em alerta máximo para um possível ataque do Irã nos próximos dias. À CBS News, um oficial americano afirmou que uma grande ofensiva era esperada "a qualquer momento", embora ele tenha afirmado que ainda havia chance de o Irã não atacar.

Segundo a imprensa americana, os iranianos estariam preparando um ataque direto contra o sul ou o norte de Israel. O presidente dos EUA, Joe Biden, disse acreditar que o ataque será "em breve"

Segundo o Wall Street Journal, o governo iraniano afirmou que os planos ainda estavam sendo discutidos. Um ataque direto a Israel com mísseis de médio alcance havia sido apresentado como alternativa ao líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, mas não havia uma decisão final.

Reforços

Questionado sobre uma mensagem que gostaria de transmitir ao Irã, Biden respondeu: "Não o faça! Ajudaremos Israel a se defender e o Irã vai fracassar". Os EUA anunciaram o envio de reforços ao Oriente Médio e pediram para que a China use a sua influência com Teerã para evitar uma guerra regional.

O chanceler chinês, Wang Yi, pediu para os EUA assumirem "um papel construtivo" no Oriente Médio durante uma ligação ontem com o secretário de Estado americano, Antony Blinken, segundo um comunicado dos EUA.

Israel tem estado em alerta desde que lançou o ataque em Damasco e avaliações de inteligência indicam uma retaliação iraniana. Em discurso na quarta-feira, durante celebração do Eid al-Fitr, feriado que encerra o mês sagrado do Ramadã, o líder supremo do Irã disse que o ataque israelense a uma representação diplomática iraniana atingiu o território do país.

O chanceler israelense, Israel Katz, respondeu à provocação e afirmou que, caso seu país fosse atacado pelo Irã, ele responderia com um ataque em solo iraniano. O ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, afirmou que Israel e EUA estão "lado a lado" frente à ameaça do Irã. A declaração foi feita após uma conversa com o chefe do Comando Central do Exército americano, Michael Kurilla.

Israel trava há seis meses uma guerra contra o Hamas, que é apoiado pelo Irã. O governo israelense também troca escaramuças com a milícia radical xiita Hezbollah no norte de Israel. O grupo xiita libanês tem uma relação próxima com Teerã.

Nos últimos anos, Israel tem atacado infraestrutura iraniana na Síria para reduzir a capacidade do Irã de transportar armamentos por terra e ar para mais perto das fronteiras israelenses. Os houthis, no Iêmen, também são aliados dos iranianos. Eles vêm fustigando navios mercantes no Mar Vermelho e lançando foguetes e drones contra Israel.