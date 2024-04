Mais de uma tonelada de drogas é incinerada em Aquiraz

Foto: FÁBIO LIMA AQUIRAZ, CEARÁ, BRASIL,12.04.2024: PF incinera 1 tonelada de drogas no Ceará.

Mais de uma tonelada (t) de drogas foi incinerada durante a manhã desta sexta-feira, 12, no município de Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Dentre os alucinógenos queimados, estavam quantidades de maconha, cocaína, haxixe, ecstasy e lança-perfume.

Os ilícitos destruídos são resultado de apreensões feitas pela Polícia Federal (PF) e órgãos parceiros em portos, aeroportos, rodovias federais e algumas vias de escape do litoral cearense. Conforme informações repassadas por um dos delegados que acompanhavam a queima, parte da droga incinerada nesta manhã seria levada para o exterior.

O material queimado é resultado de apreensões feitas em 2023 que tiveram a queima autorizada pelos órgãos da Justiça. Segundo informações da PF, cerca de uma tonelada ainda está em estoque aguardando liberação para ser destruída.

Apenas em 2024, cerca de 153 quilos (kg) de drogas foram apreendidos pela PF no Ceará, sendo 129 de cocaína e 24 de lança-perfume. Ao longo dos últimos três anos, cinco toneladas de entorpecentes foram incineradas pela Polícia Federal no Ceará.

Além dos agentes da PF, o momento contou com a presença de representantes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), que acompanharam a conclusão do combate a essa remessa de drogas.

“É importante acompanhar [a incineração] porque ela significa a concretização das investigações com a destruição [das drogas]. Isso ajuda para que a sociedade fique mais segura de que o material foi destruído e não será resgatado pelas facções”, afirma a promotora do MPCE, Thelma Regina.

Drogas incineradas:

- 986 kg de cocaína;

- 290 kg de maconha e haxixe;

- 226 comprimidos de ecstasy;

- 240 frascos de lança-perfume;

- 1.938 bolsas e embalagens utilizadas para armazenamento da droga.