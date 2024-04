Descobertas de petróleo elevam expectativas no NE

Foto: Cezar Fernandes/Petrobras Petrobras encontrou petróleo a 2.196 metros de profundidade na Bacia Potiguar

A segunda descoberta de petróleo na Margem Equatorial brasileira, que vai do Rio Grande do Norte ao Amapá, confirma a existência de novas reservas - apontadas por especialistas desde 2021 - e elevam as expectativas de uma nova onda de investimentos robustos no Nordeste do País.

Se a área corresponder, no Brasil, como na Guiana - onde o volume significou crescimento de 50% da economia do País em um único ano -, as duas descobertas são apenas uma pequena parte do que estar por vir.

E as petroleiras já se preparam. A Petrobras, responsável pelo início da exploração nos dois blocos a menos de 50 quilômetros de Icapuí (CE), planeja investimentos robustos. Até 2028, a Margem Equatorial deve receber 41,5% dos R$ 7,5 bilhões de recursos planejados para a exploração. Enquanto o destinado às bacias do Sudeste, de 41,4% desse total. Na prática, é mais emprego de renda e qualificação elevadas para estados que aguardam, há séculos, por investimentos como forma de reverter a desigualdade regional.

Menos visados que os blocos inicialmente explorados pela Petrobras na Bacia da Foz do Amazonas, os blocos da Bacia Potiguar tiveram os devidos cuidados ambientais, com teste envolvendo mais de mil profissionais - e noticiado em primeira mão pelo O POVO.

Isso demonstra que a Petrobras de hoje não é a de dois anos atrás e nem a da década de 1990, onde a imagem foi associada a desastres e vazamentos. Ou seja, merece confiança - e todo o rigor da legislação ambiental, óbvio.