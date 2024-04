O que revelam os ataques de Musk a Moraes

Foto: Rosinei Coutinho/SCO/STF e Sergei GAPON / AFP Desde o fim de semana, Musk ataca o ministro do STF, Alexandre de Moraes

Considerando que Elon Musk não é nem liberal nem libertário e que tampouco lhe cai bem o figurino de paladino da liberdade de expressão, convém examinar de perto o subtexto de sua investida contra o ministro do Supremo Alexandre de Moraes. O que realmente o mobiliza?

O primeiro indício de que se trata de operação calculada e politicamente motivada é o seu deslocamento do âmbito da justiça, no qual ele poderia recorrer de decisões questionáveis, para a arena das redes sociais. E, note-se, não de qualquer plataforma, mas para uma cujas regras estão governadas pelos humores do proprietário do X (antigo Twitter).

Logo, Musk foi bem-sucedido ao concentrar a contenda em seu território, que está longe dessa neutralidade que as big techs gostam de apregoar como salvo-conduto.

Esse é, aliás, um segundo indício importante: nesse movimento cujo alvo é sobretudo Moraes, e não o Judiciário como instituição e poder, Musk, que tem ligações com a extrema-direita no mundo inteiro, incluindo-se Jair Bolsonaro, mostrou-se engajado numa agenda da alt-right global, da qual ele se revelou simpático até durante a pandemia.

Se Musk se move com tais interesses e se não tem se notabilizado como alguém afeiçoado a valores democráticos (desde que passou às suas mãos, o X cumpre determinações em países iliberais e reduz seus protocolos de transparência), vale perguntar novamente: o que de fato o faz encampar essa blitz contra um magistrado brasileiro?

Quando critica Moraes, chamando-o de ditador e advogando seu impeachment, provocando-o e atirando iscas que funcionam como "apitos de cachorro" para os "Edouardo Gironw" da vida, não é que o bilionário esteja preocupado com democracia.

É mais plausível supor o contrário: que esse caucasiano ultra-rico e desancorado do real se veja como uma espécie de templário digital enfrentando moinhos de vento com a mesma disposição egoica que o leva a construir foguetes e outras traquitanas tecnológicas enquanto o planeta queima de norte a sul, sem que isso, evidentemente, afete os ganhos de suas companhias.