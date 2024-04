Segundo poço na Bacia Potiguar

Foto: o povo Capa

A Petrobras anunciou na última terça-feira, 9, a descoberta de uma acumulação de petróleo em águas ultraprofundas da Bacia Potiguar. O poço Anhangá, situado próximo à divisa entre os estados do Ceará e do Rio Grande do Norte, a 2.196 metros de profundidade, vai passar agora por estudos complementares para que se possa atestar, dentre outros pontos, a viabilidade econômica da exploração. Esta é a segunda descoberta na Bacia Potiguar em 2024. Os detalhes da descoberta foram o destaque de manchete da edição do O POVO de quarta-feira, 10.