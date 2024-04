Projeto colore Comunidade das Quadras

Foto: Samuel Setubal Estudantes e professores da Unifor realizam ação de impacto que promove melhorias urbanas na Comunidade São Vicente de Paulo ou Comunidade das Quadras

Onde mora a felicidade? A resposta pode atribuir esse estado ou sentimento a origens diversas, mas na Comunidade das Quadras, em Fortaleza, moram pessoas felizes que atribuem essa sensação ao endereço propício: a Rua da Felicidade.

No coração da Aldeota, as casas de alvenaria com tijolos expostos contrastam com o resto do bairro nobre e abrigam 3 mil membros de uma população vulnerável que, embora feliz com pouco, reconhece a necessidade de melhorias — entre elas, intervenções urbanas que integrem esses moradores à Cidade.

Foi a partir dessa demanda comunitária que as arquitetas e urbanistas Laura Rios e Liana Feingold, do curso de especialização em Arquitetura e Projeto Sustentável da Universidade de Fortaleza (Unifor), resolveram arregaçar as mangas e pôr mãos à obra.

"Quando a academia e a comunidade se encontram" foi o nome dado à ação de impacto realizada pelas equipes da pós-graduação em parceria com o Instituto Escolhi Amar e a Associação de Moradores da Comunidade São Vicente de Paulo, em um mutirão que teve início no sábado, dia 13 de abril, aniversário de Fortaleza, e seguiu até domingo, 14 — mas cujos efeitos devem se prolongar por muitas datas.

Como resultado dos dois dias de atividades, moradores e arquitetos fizeram intervenções nas duas entradas da rua principal, com lâmpadas, tendas e placas que sinalizam, além do nome do conjunto, o desejo estampado na frase "Bons ventos te tragam".

Entre os grafiteiros convidados pelo grupo para colorir as ruas, os artistas visuais e muralistas Wesley Rocha, do Grande Bom Jardim, e Bheo, do Jardim das Oliveiras, que defendem a forma de expressão oriunda das periferias e contaram com o reforço de peso das crianças e demais moradores.

Foto: Samuel Setubal Arquitetas e urbanistas Laura Rios e Liana Feingold, do curso de especialização em Arquitetura e Projeto Sustentável da Universidade de Fortaleza (Unifor)

Ao longo de um ano, os alunos e as professores se dedicaram a estudar e visitar a comunidade São Vicente de Paulo, com oficinas e rodas de conversa para captar as percepções, reais necessidades e desejos dos moradores locais a fim de construírem juntos soluções e melhorias de maneira coletiva.

"Aqui, todo mundo passa, mas ninguém entra. Ninguém sabe o que acontece, ninguém fica. E as pessoas consomem daqui, se você andar nessas ruas tem a feijoada, o caranguejo, a menina que pinta pano de prato. Por isso, a ideia é que eles consigam montar um calendário e fazer uma vez por mês uma feira que chame a Cidade, que entre por essa rua e que haja essa integração", detalha Liana.

O mutirão foi inspirado no conceito de acupuntura, sinaliza a arquiteta Laura Rios. Assim como na acupuntura tradicional, onde pequenas agulhas são aplicadas em pontos específicos do corpo para tratar doenças ou promover o bem-estar, esse tipo de intervenção busca identificar pontos-chave na urbe que necessitam de atenção e intervenção.

"Imagina que a Cidade é um corpo. A acupuntura é a pontinha da agulha que faz um efeito que irradia pelo corpo inteiro, não é? O que a gente está fazendo aqui hoje é irradiando de um ponto, que na escala parece muito pequeno, mas o valor e o significado dele vai se expandindo para a vizinhança. E quando a gente junta várias ações, a gente tem um corpo tratado, que é a Cidade", narra.