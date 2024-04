Conselheiro é restituído ao cargo na Petrobras

Foto: WILTON JUNIOR/ ESTADÃO conteúdo WJTECNOLOGIA BRASILIA DF 08/12/2022 COLETIVA/ GOVERNO TRANSIÇÃO NACIONAL OE - Entrevista coletiva do grupo de trabalho (GT) de Ciência, Tecnologia e Inovaçao da transição de governo , realizada na tarde desta quinta-feira (08) no Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB) em Brasilia-DF. Na foto, o ex-ministro Sérgio Rezende.

O desembargador Marcelo Saraiva, do Tribunal Regional Federal da 3.ª Região, sustou ontem a decisão liminar da semana passada que havia afastado o ex-ministro Sergio Rezende do conselho de administração da Petrobras. Com isso, a expectativa de integrantes do governo é de que o presidente do colegiado, Pietro Sampaio Mendes, também seja restituído ao cargo antes de sexta-feira, quando o conselho tem a próxima reunião ordinária.

A expectativa é de que nesta reunião seja discutida a distribuição dos dividendos extraordinários, no valor de R$ 43,9 bilhões, para que o tema seja concluído até a assembleia geral de acionistas, no próximo dia 25. Mas ainda existem dúvidas sobre se os estudos técnicos sobre o tema serão concluídos a tempo. Pessoas a par do assunto dizem que é possível que haja a convocação de uma reunião extraordinária do conselho de administração, antes do dia 25, específica para tratar de dividendos.

Até lá, a União trabalha para restituir seus indicados no comitê, alegando que a perda de representatividade pode atrapalhar a defesa dos interesses do governo na estatal. Mendes é secretário de Petróleo, Gás e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia, e foi indicado pelo titular da pasta, Alexandre Silveira. Rezende foi uma indicação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Ex-ministro de Ciência e Tecnologia do governo Lula 2, Rezende havia sido afastado no dia 8, por decisão do juiz Paulo Cezar Neves Junior, da 21.ª Vara Cível Federal de São Paulo. A ação civil pública proposta pelo deputado estadual Leonardo Siqueira (Novo-SP) alegou que a indicação não cumpriu os requisitos do estatuto da companhia, porque não houve lista tríplice elaborada por empresa de recursos humanos e Rezende era dirigente partidário (do PSB).

Na decisão proferida ontem, o desembargador Saraiva afirmou que a ausência de lista tríplice não foi constatada pelo juízo e que Rezende, no momento em que tomou posse no conselho, em abril de 2023, já não era dirigente do PSB. Ele pediu afastamento da sigla em 6 de março de 2023.

Quarentena

Em 16 de março, o ex-ministro do STF Ricardo Lewandowski, hoje ministro da Justiça, derrubou em decisão liminar o trecho da Lei das Estatais que exigia uma quarentena de 36 meses para dirigentes políticos. Por isso, segundo Saraiva, a nomeação de Rezende não é ilegal.

Além disso, o desembargador afirma que a própria Petrobras alterou o seu estatuto, em novembro de 2023, retirando a quarentena de sua lista de exigências, em linha com a decisão de Lewandowski. Até hoje, a decisão temporária do ex-ministro que limitou os efeitos da Lei das Estatais não foi levada à avaliação do plenário da Corte.