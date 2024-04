Seminário internacional discute violência, conflitos sociais e celebra 30 anos do LEV-UFC

Foto: Yuri Gomes - Especial para O POVO Universidade Federal do Ceará (UFC)

Estão abertas até o dia 17 de abril, quarta-feira, as inscrições para o VII Seminário Internacional de Violência e Conflitos Sociais, realizado pelo Laboratório de Estudos da Violência da Universidade Federal do Ceará (LEV-UFC) entre os dias 16 e 19 de abril. O evento ocorre nos Centros de Humanidades (CH) I e III da Universidade, no campus do bairro Benfica, em Fortaleza, e marca os 30 anos no LEV com grupos de trabalho (GTs) sobre diversos temas do universo da violência.

Ao todo, estão programados 15 grupos de trabalhos com discussões voltadas a violência racial, extremismo, segurança pública, feminismos e outras pautas. O evento também irá contar com a participação de pesquisadores de todas as regiões do País, além de convidados da França, Inglaterra e Venezuela.

Para o coordenador do LEV-UFC, Luiz Fábio Paiva, os GTs serão uma rica oportunidade de troca entre os pesquisadores para a discussão sobre os diversos tipos de violência.

“Eles reúnem os pesquisadores e pesquisadoras, eles reúnem diversos trabalhos que vão estar ali sendo discutidos pelos coordenadores e coordenadoras que vão estar ali, do Ceará e de outros estados, para fazer essas discussões”, explica o professor.

Todos os grupos do evento são gratuitos e abertos ao público. No entanto, para aqueles que desejarem obter o certificado de participação no seminário, as inscrições variam de R$ 50 a R$ 180, de acordo com as categorias dispostas no formulário.

A programação ocorrerá todos os dias pela manhã no bloco do curso de Ciências Sociais, no CH III e durante a tarde e noite no auditório José Albano e no bosque do curso de Letras, localizados no CH I.

Mais informações podem ser consultadas no site do seminário.