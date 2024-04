Escalada da violência na guerra

Foto: o povo capa

República Islâmica lançou no último sábado, 13, o primeiro ataque direto a Israel, tendo como pano de fundo a guerra israelense ao Hamas na Faixa de Gaza. O ataque iraniano foi uma resposta ao bombardeio do seu consulado em Damasco, em 1º de abril, ataque que atribuiu a Israel. O atentado de sábado figurou na manchete da edição de segunda-feira, 15, do O POVO, que trouxe ainda a repercussão mundial, com preocupação e pedidos de moderação ante o risco de uma escalada de consequências imprevisíveis em uma região onde reina a incerteza há mais de seis meses.