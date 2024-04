O perigoso envolvimento das facções nas eleições

Foto: CINTHIA MEDEIROS O envolvimento de facções no processo eleitoral vem se intensificando e é um desafio às autoridades

Na última terça-feira, 16, um novo capítulo da infiltração das facções criminosas no Poder Constituído veio a público. A operação Munditia, deflagrada pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP), identificou um esquema de fraudes em licitações por parte de integrantes da facção Primeiro Comando da Capital (PCC) em prefeituras e Câmaras Municipais de São Paulo. Contratos de 200 milhões de reais foram afetados pelo esquema.

Não é uma realidade distante do vivido pelo Ceará. Desde 2016, O POVO tem mostrado relatos de atuações de facções nas eleições no Estado. Em 2020, por exemplo, foi mostrado que um "salve" divulgado por integrantes da facção Comando Vermelho (CV) vetou o voto em um candidato na eleição municipal de Fortaleza. Outros episódios do gênero foram registrados desde então, mostrando o interesse dessas organizações criminosas na democracia formalmente constituída.

Na última semana, no VII Seminário Internacional Violência e Conflitos Sociais — realizado pelo Laboratório de Estudos da Violência (LEV), da Universidade Federal do Ceará (UFC) — a pesquisadora Camila Nunes Dias chamou a atenção para a diversificação das atividades criminosas desenvolvidas pelas facções no Brasil, incluindo, licitações.

É preciso, portanto, que as autoridades e, mesmo, a sociedade civil, estejam atentas a esse tipo de atuação. Há ataques à democracia em múltiplas vertentes.