Homem que estava foragido da Justiça há dois anos é preso

Foto: Samuel Setubal Polícia Militar do Estado (PMCE)

Uma ação da Força Integrada capturou Alan Cléber Nascimento dos Santos, 26, que há dois anos estava como foragido da Justiça. Agentes cumpriram dois mandados de prisão preventiva contra o homem no bairro Granja Portugal, em Fortaleza.

Conforme a Polícia Federal, Cléber era procurado por introduzir moeda falsa e por roubo em Maracanaú, em 2016.

Ele foi preso em março de 2022 pelo crime de moeda falsa. Em abril do mesmo ano, fugiu da sede da PF após audiência de custódia.

O homem também responde por tráfico de drogas. A captura contou com o apoio do Bope e da Assessoria de Inteligência (Asint), da Polícia Militar do Ceará (PMCE). (Gabriela Almeida)