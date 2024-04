Unilab estaria desmatando área de preservação

Foto: Reprodução/ Unilab O campus das Auroras está localizado em Redenção

A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) está sendo acusada de desmatar ilegalmente uma área de preservação permanente. O caso estaria acontecendo no campus das Auroras, em Redenção (a 62,7 quilômetros de Fortaleza).

O desmatamento seria ao lado do prédio da instituição, para um projeto de drenagem. Conforme denúncias apuradas pelo O POVO, a área começou a ser desmatada na última sexta-feira, 19, com um trator. Estudantes impediram que a ação tivesse continuidade.

Segundo informações, além de ser uma Área de Preservação Permanente (APP) por se tratar um terreno serrano e ponto de nascentes, a área também é conhecida como Trilha dos Polinizadores, onde são realizadas diversas pesquisas de extensão científica e de educação ambiental.

"O campus das Auroras está passando por obras de urbanização. A entrada é toda de aterro, então, quando chove, fica tudo alagado. A justificativa para essa supressão vegetal é que precisa fazer a drenagem dessa água que desce da terra, que causa até infiltração", explica a fonte que não quis ser identificada.

Conforme as denúncias, existe uma licença ambiental da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) para a realização da obra, mas não há previsão para realizar supressão vegetal.

O caso foi levado para a Semace e para a Polícia Ambiental, devendo ser analisado a partir desta segunda-feira, 22.

Em comunicado aos servidores, a Unilab informa que "em relação aos serviços da obra, salienta-se que estes estão sendo executados à risca em relação ao projeto aprovado pela Semace". "Todos as ações tomadas pela Unilab no quesito infraestrutura, especialmente, em relação à obra (de urbanização) em execução no Campus das Auroras, atendem à legislação ambiental vigente", garante.

O campus tem licença ambiental emitida pela Semace para a "implantação de equipamentos sociais (vias de acesso e estação de efluentes)".