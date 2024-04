Foto: Nierlander/Wikimedia Registro do cometa 12P/Pons-Brooks, conhecido no Brasil como Cometa do Diabo.

O 12P/Pons-Brooks, mais conhecido como "Cometa do Diabo", foi visto no Brasil e no restante do Hemisfério Sul no domingo, 21. Ele demorou 71,3 anos para completar a volta em torno do Sol. Não foi possível vê-lo a olho nu. Descoberto em 1812, o astro é descrito como um "vulcão frio" por ejetar gelo e gás, que formam uma cauda em formato de chifre, origem do apelido.