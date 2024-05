Espécie de pássaro é registrado pela primeira vez na Caatinga

Foto: Manoel Augusto / Associação Caatinga / Divulgação Pássaro Limpa-folha-do-buriti fotografado nas folhas de uma palmeira

Foi registrado na Caatinga, na região do Planalto da Ibiapaba, na divisa entre os Estados do Ceará e do Piauí, uma espécie de pássaro ainda não observada no bioma. O pássaro limpa-folha-do-buriti foi avistado por quatro observadores que têm parceria com a Associação Caatinga. A espécie é natural do Floresta Amazónica mas ainda não havia sido vista na Floresta da Caatinga.

Os responsáveis pelo achado foram os pesquisadores André Adeodato, Jéssica Carvalho, Liduina Gomes e Manoel Augusto, e a descoberta tem sido muito importante para ações de conservação em áreas pouco protegidas do bioma. Principalmente, por jogar luz sobre a importância de preservação da Caatinga, segundo nota divulgada pela Associação Caatinga.

O nome científico da espécie é Berlepschia rikeri e, até o momento, a espécie é a única representante do seu gênero. Com tamanho médio de 18 a 22 centímetros de comprimento, o pássaro tem a cabeça, o pescoço e partes inferiores estriadas de negro e branco. As costas e a cauda do animal tem cores castanhas viva.

A alimentação da espécie é baseada em insetos, que ele tira de palhas de palmeiras, mas também da polpa do buriti, fruto do buritizeiro.



"O limpa-folha-do-buriti é um pássaro jamais registrado no Ceará e dentro dos limites da Caatinga. Essa descoberta reforça ainda mais a necessidade de estudos contínuos e proteção do bioma para garantir sua preservação para as futuras gerações", disse o biólogo Weber Girão, sobre a importância da descoberta inédita.

Segundo a Associação Caating,a as ações de observação de aves na região da Ibiapaba contribuem significativamente para a ornitologia, que é a ciência que estuda os pássaros.

“Essa descoberta do limpa-folha-do-buriti ressalta a importância do conhecimento e monitoramento das espécies da Caatinga, especialmente aquelas que ainda precisam de avaliações adequadas para a Lista Vermelha estadual de espécies ameaçadas”, classifica Girão.

“A prática da observação de aves vem aumentando constantemente e trazendo junto com ela inúmeras contribuições para a ciência e o conhecimento das espécies observadas. Nós da Associação Caatinga estamos empenhados em promover eventos desta natureza e continuar colocando a Reserva Natural Serra das Almas à disposição para visitação destes grupos”, disse Samuel Portela, coordenador de Conservação da Biodiversidade da Associação Caatinga.