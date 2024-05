Frades pedem ajuda para reformar Centro de Acolhimento em Fortaleza

Foto: AURÉLIO ALVES CENTRO atende cerca de 70 pessoas

Da vontade de seguir ajudando os mais necessitados e oferecer um espaço mais amplo e acolhedor, os frades franciscanos realizam a manutenção do Centro de Assistência Social Frades Franciscanos Capuchinhos, localizado na rua General Clarindo de Queiroz, em Fortaleza, e pedem ajuda para que a obra aconteça.

Com funcionamento de segunda a sábado, o Centro de Assistência acolhe cerca de 70 pessoas em situação de rua com assistência social, jurídica, saúde mental, atendimento médico, espiritual, higiene pessoal e oferecimento de lanches. Contudo, devido à reforma as atividades estão paralisadas.

Às terças-feiras, 150 idosos são contemplados com atendimento médico, além de participarem de momentos de espiritualidade. Três vezes ao ano, eles recebem cestas básica. O frei José Carlos Bezerra explica que o trabalho é todo voluntário e que precisam de ajuda para que o projeto se concretize.

“A reforma foi pensada para melhor atender os moradores nas praças do santuário do Coração de Jesus, Praça da Bandeira e na praça do Metrô. Alguns engenheiros foram até o local, visitaram e fizeram o orçamento da obra. Nos baseamos no valor de R$ 170 mil para que a reforma seja feita e contamos com a ajuda do povo para que a gente possa prosseguir com os trabalhos”, conta.

“Nosso desejo é colaborar com a sociedade nestes serviços da pastoral social juntamente com todos que possam se solidarizar com a causa do reino de Deus, vendo nessa oportunidade a chance de crescimento espiritual e, dessa maneira, evangelizar nossa sociedade que está sofrida e ferida”, complementa.

Além do centro de assistência, a Casa do Povo da Rua Dom Luciano Lustosa, localizada na rua Coronel Ferraz – que realiza os mesmos atendimentos – também está em reforma. “Os dois imóveis estão em reforma, não temos data marcada para finalizar, pois tudo está dependendo da solidariedade da população”, comenta o frade.

“Estamos recebendo doações de todas as formas, seja em dinheiro, seja doações em material de construção. Nosso atendimento contempla diversos públicos vulneráveis e queremos continuar nossa missão”, completa.

Reforma de Centro de Acolhimento: como ajudar

Para ajudar, as contribuições podem ser enviadas pelas chaves pix saude.procepi@gmail.com e casapovorua@gmail.com.