Mais de 50 artistas do Cariri e de Fortaleza estrearam ontem, em Juazeiro do Norte, o espetáculo "Suíte do Caldeirão da Santa Cruz do Deserto", de Pingo de Fortaleza e Rosemberg Cariry, que conta a história do Beato José Lourenço e da comunidade do Caldeirão. O espetáculo (que está sendo lançado juntamente com um disco e um documentário) chega ao Crato neste sábado às 19h, no Centro Cultural do Cariri, e em Fortaleza no domingo, às 18h, no Cineteatro São Luiz, com entrada franca.