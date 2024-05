descarbonização de combustível

Foto: © Tomaz Silva/Agência Brasil "Navio terá multa se não descarbonizar combustível", alerta Mercadante

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, chamou a atenção sobre mudanças nos combustíveis para a navegação e a aviação. "A ONU é mandatária sobre navegação e espaço aéreo. No espaço aéreo, já estão dados a data e o volume do combustível renovável que terá que ser adotado em 2027". A maior preocupação seria a navegação marítima. "Cerca de 90% do transporte de mercadorias do planeta são feitos por navios. Eles terão multas se não descarbonizarem", explicou. (Agência Brasil)