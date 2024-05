Foto: FRANCK FIFE / AFP Mbappé comemora gol no jogo Barcelona x PSG, no Estádio Olímpico Lluis Company, pelas quartas de final da Champions League

O atacante Kylian Mbappé anunciou ontem, através de suas redes sociais, que não irá permanecer no Paris Saint-Germain para a próxima temporada. O jogador de 25 anos publicou um vídeo comunicando a sua decisão aos torcedores do clube parisiense. Mbappé também revelou que seu último jogo no estádio Parc des Princes, casa do PSG, será no domingo, 12, contra o Toulouse, às 16 horas (de Brasília). O atacante deve jogar no Real Madrid. (AFP)