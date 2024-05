Prédio do antigo Acquario do Ceará é oficialmente doado à UFC

Foto: FCO FONTENELE ACQUARIO Ceará será novo campus da UFC

O prédio onde seria construído o Acquario Ceará agora está na posse da Universidade Federal do Ceará (UFC). O termo de doação do equipamento foi celebrado na última sexta-feira, 3 de maio, e publicado no Diário Oficial do Estado.

De acordo com a UFC, o prédio abrigará o Instituto de Ciências do Mar (Labomar), e a expectativa de funcionamento da nova sede será no primeiro semestre de 2026.

O terreno que receberá o campus Iracema da UFC localiza-se na rua dos Tabajaras. De acordo com a Universidade, foi verificado que a estrutura do antigo Acquario Ceará poderá ser totalmente aproveitada para o campus, não sendo necessária demolição, apenas adaptações de projeto.

Estima-se que a obra, que inclui a adaptação e ampliação do espaço, fique em torno de R$ 60 milhões. Segundo a instituição de ensino, atualmente projetos executivos estão sendo preparados para fins de licitação.

O imóvel abrigará as atividades didáticas e de pesquisa, extensão, assistência estudantil e convivência do Instituto de Ciências do Mar.

Além disso, abrigará o Centro Tecnológico de Ciências Naturais (CTCN), um novo equipamento cujo objetivo é promover exibições virtuais e interativas sobre ecossistemas do Ceará, ambientes marinhos, fósseis do acervo da UFC, descobertas arqueológicas e astronomia.

O prédio do Acquario Ceará originalmente pertencia ao Departamento Nacional de Obras contra a Seca (Dnocs). No dia 2 de abril, a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) autorizou o Governo do Estado a doar à UFC o terreno.

Além do prédio do antigo Acquario, o Campus Iracema também será composto por um segundo imóvel no bairro Praia de Iracema, já transferido para a UFC pelos Correios.

“Com relação à ida de outras unidades para o Campus, a administração superior ainda iniciará as tratativas no âmbito da gestão e das instâncias deliberativas da Universidade para posicionar-se sobre essa questão”, disse a Universidade, em nota.