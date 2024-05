CPI da Enel mostrou como o cearense vê a Ênel

Foto: FERNANDA BARROS Relatório final da CPI da Enel foi aprovado nesta semana

Importante instrumento para que senadores e deputados federais exerçam uma de suas reais funções, que é a de fiscalizar a administração pública, a CPI que aconteceu no Ceará sobre a Enel findou no dia 7 de maio, na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). Todo o robusto material 377 páginas é um importante relatório sobre todo o histórico da distribuidora de energia. Mostra o abismo que se formou entre os consumidores e a companhia italiana.

Ela assumiu em novembro de 2016 a marca Coelce adotada pelos cearenses e a transformou em Enel, que na verdade nem se pronuncia com o nosso sotaque cearês, mas como se um acento circunflexo houvesse, ficando o estranho Ênel. Não que a Coelce também não passasse por problemas, como O POVO já noticiou em 1999, quando o serviço piorou com a privatização. Mas houve um período (2008) de melhora dos serviços com a chilena Endesa, apesar do encarecimento das tarifas.

É sobre mais do que isso. É que além do péssimo serviço demonstrado em números, pois a Ênel superou os bancos como a mais reclamada do Estado no Procon e no Decon, a conexão com o Ceará é zero. Hoje, se vê a tentativa de a Ênel mudar esse quadro, quando trouxe de volta o atual presidente José Nunes de Almeida Neto. Mas tem muito trabalho ainda a ser feito. Sobre a CPI, se vai surtir os efeitos de realmente cassar a concessão da Ênel? Acredito que não, mas foi importante ela ter sido concluída e gerado o relatório enviado aos órgãos federais.