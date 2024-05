"Criar arte para si próprio não traz sentido para a humanidade"

Foto: Arquivo pessoal/divulgação Bethânia Moura em conjunto com o grupo de bordado que ela é responsável buscam trazer outra perspectiva ao arte de bordar

A escritora, bordadeira e ceramista Bethânia Moura nasceu no Crato. Formada em Economia, trabalhou em banco e, ao se aposentar, retomou a paixão pela arte - interesse também evidente na atuação dela como facilitadora de Biodança.

Ano passado ela levou para o Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB) uma exposição produzida em conjunto com 27 bordadeiras e seis ceramistas. A mostra "Linhas, Cores e Formas - 120 anos do Menino de Brodowski" é inspirada na obra de Cândido Portinari. Neste final de semana, o grupo foi convidado para apresentar o mesmo trabalho no CCBNB Cariri. Ao O POVO, Bethânia afirma que tem como principal objetivo trazer o bordado para além do artesanato convencional. Confira.

O POVO - Como você inicia a sua experiência com a arte do bordado?

Bethânia - Bom, eu sempre bordei, como toda criança que estudava em colégios de freira. Mas eu nunca me identifiquei e fui para outra área. Fiz faculdade, trabalhei em banco e quando chegou a aposentadoria a arte me despertou. Eu sempre digo para as pessoas que começam com arte que isso não é terapia, pois ela tem essa proposta de você criar e recriar a vida, passando um pouco da identidade do autor. A arte expressa como você vê o mundo, a leitura que você faz do mundo, afinal ela tem muito esforço, técnica e dedicação nesse sentido. Trabalhar com bordado, esculturas e cerâmica me despertou esse contato com as cores e linhas.

OP - Como são pensadas as peças que você desenvolve?

Bethânia - Eu trabalho sem uma intenção específica. Por exemplo, a argila é uma matéria orgânica que tem uma certa vida própria, né? Você vai mexendo com ela e às vezes surge uma imagem naquela argila. A partir daquilo aparece uma ideia e você vai dando uma nova forma. Já no caso do bordado é diferente porque você tem um controle, né? Se não ficou bom, se desmancha e recria.

OP - Enquanto produtora de arte, o que você pretende levar ao público com o seu trabalho?

Bethânia - Eu acho que a arte tem como missão levar o belo ao outro. Você criar arte para si próprio não traz sentido para a humanidade. Então, quando eu faço arte fico pensando em mostrar isso que eu considero belo, que tem algum sentido ou recado, para que outras pessoas possam se conectar com essa obra. Se vai gostar ou não, aí é o critério de cada um.

OP - Quais os principais desafios que você enfrenta à frente do grupo de bordadeiras e artistas?

Bethânia - É muito desafiante, principalmente quando você é um grupo voluntário e as pessoas estão querendo criar, mas às vezes não têm recurso, né? Precisamos sempre estar em busca do investimento e maneiras para se manter, e isso pode ser difícil. A valorização da arte em relação ao bordado ainda tem muito a ser conquistada, porque a visão do artesanato é aquele bordado intimista, da família, do enxoval de toalha. No nosso trabalho a gente está trazendo o bordado como arte, saindo desse artesanato. Outro desafio também com esse novo olhar sobre o bordado é que algumas galerias são mais exigentes com relação a essa ressignificação.

OP - Como funciona a dinâmica do grupo que você lidera e que produziu a exposição que chega ao Cariri?

Bethânia - Temos um processo mais lento e de mais cuidado nessa exposição, porque são 33 artistas - 27 bordadeiras e seis escultores. Não foi um trabalho só meu. Fui convidando pessoas que foram se juntando, algumas pessoas muito próximas, como as minhas amigas e alguns artistas que um vai indicando o outro.

OP - Quais suas metas e planos depois das últimas conquistas?

Bethânia - Sair da exposição particular para a coletiva já foi a realização de um grande sonho de juntar artistas de Fortaleza. Muitas bordadeiras, nunca tinham pensado em fazer uma exposição, pois viam apenas o bordado tradicional para a família ou fazendo enxovais. Sentir a emoção delas em ver suas telas na parede, de serem filmadas, de saírem recebendo elogios, me deixa feliz.

OP - Como foi a reação ao descobrir que a exposição seguiria também para o Cariri?

Bethânia - Sou do Cariri, mas nunca morei lá porque na minha infância já fui para cidade de Cedro, também no sul do Estado. Aos 11 anos, eu vim morar em Fortaleza e fiquei até hoje. Muito feliz com essa exposição ir ao Cariri, que é a minha raiz. Nunca pensei que uma exposição minha iria lá para a cidade onde eu nasci. Lá é uma região muito bonita e rica, um caldeirão cultural, conheço bem apesar de não ter morado.