Foto: Nelson ALMEIDA/AFP Vítimas das enchentes se abrigam no Centro Estadual de Treinamento Esportivo (CETE), no bairro Menino Deus, em Porto Alegre, Brasil, em 8 de maio de 2024. O número de mortos pelas enchentes devastadoras que assolam o sul do Brasil há dias ultrapassou 100 na quarta-feira, autoridades disse, enquanto a busca por dezenas de pessoas desaparecidas foi interrompida por novas tempestades. (Foto de Nelson ALMEIDA/AFP)

.

Da pior maneira, mais uma vez, constatamos o que cientistas asseveram há décadas. O Rio Grande do Sul, no caso, é que vive "na pele" a mais recente tragédia climática. Fenômenos já conhecidos na região foram observados, dessa vez, em proporções assustadoras, gerando um volume de chuvas sem precedentes. Esses extremos ficarão cada vez mais comuns, causados pelo aquecimento global. E não é que a galera do meio ambiente estava certa? Chegamos a um ponto sem retorno no que se refere a impedir esses desastres. O que deve ser feito agora é mitigar os efeitos de novas tragédias climáticas para proteger as populações. Fortalecer defesas civis, órgãos de monitoramento, identificar áreas de risco, criar planos de contingência e estruturas de suporte.

O investimento necessário para isso depende, claro, da vontade política. Enquanto o RS soma quase 2 milhões de pessoas afetadas e pelo menos 126 mortes — até a última atualização da Defesa Civil nesta sexta-feira, 10 —, projetos de lei que fragilizam a legislação ambiental ganham força no Congresso Nacional. É hora de cuidar dos desalojados, feridos, buscar desaparecidos. Mas de apontar dedos também. Buscar culpados, sim. A pauta ambiental e climática é sobre a nossa vida. Deixar a "boiada passar" é sobre acentuar um cenário já pessimista.

Em meio ao caos das últimas semanas, outros perigos. Assim como em outros momentos de catástrofe, a humanidade mostra o que é. Se acentuam solidariedade, empatia, amor. Mas também oportunismo, perversidade, egoísmo. O pior do ser humano também emergiu. Seis pessoas foram presas suspeitas de estupro em abrigos de desalojados. Fake news de grupos que reverberam o negacionismo científico e climático não param de surgir. A quem beneficia minimizar a destruição do meio ambiente? De quem coloca o lucro em cima da vida.