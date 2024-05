O estádio é para todos, menos para os preconceituosos

Foto: AURÉLIO ALVES Imagens aéreas do Castelão na posse do Grupo de Trabalho de Enfrentamento à LGBTIfobia nos estádios do Ceará

A Arena Castelão foi palco nesta semana de uma ação efetiva na busca por um futebol mais plural. Na terça-feira, o Grupo de Trabalho (GT) de Enfrentamento à LGBTIfobia nos estádios de futebol do Ceará tomou posse com a presença de torcedores, membros de secretarias estaduais, como do Esporte e da Diversidade, e de outras entidades sociais no coletivo.

A iniciativa da criação do GT vai ao encontro da necessidade de fazer do estádio um lugar para todos e, por isso, ela é louvável. É de se esperar, no entanto, que as ações não fiquem apenas no campo educacional — ainda que seja óbvio que o fator didático seja o primeiro passo a ser dado pelo grupo.

Se em 2019 o Supremo Tribunal Federal decidiu que a homofobia é um crime imprescritível e inafiançável, então é assim que qualquer manifestação LGBTIfóbica deve ser encarada, e dentro de uma arena esportiva isso não deve ser diferente.

Somente deste modo o preconceito será de fato coibido dos espaços futebolísticos se modo a fazer com que qualquer pessoa, sendo LGBTQIA ou de qualquer outra minoria, se sinta bem no local que foi projetado para que todos possam expressar o próprio amor pelo clube do coração. É somente em um estádio para todos, menos para os preconceituosos, que a sociedade se sentirá livre de fato para torcer, cada um do seu modo, mas sem ferir minimamente a dignidade do outro por ser simplesmente quem se é.

