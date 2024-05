Dom Gregório, arcebispo de Fortaleza, receberá Pálio Arquiepiscopal em cerimônia solene

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 29-03-2024. Pálio será entregue ao arcebispo de Fortaleza pelas mãos do Núncio Apostólico em solene celebração na Catedral Metropolitana de Fortaleza

No próximo dia 6 de julho, dom Gregório Paixão, Arcebispo de Fortaleza, será agraciado com a imposição do Pálio Arquiepiscopal, uma insígnia distintiva concedida aos arcebispos metropolitanos. A cerimônia solene está marcada para as 10 horas, na Catedral Metropolitana de Fortaleza, e contará com a presença do Núncio Apostólico, Dom Giambattista Diquattro, representante do papa Francisco.



O Pálio é uma faixa de lã branca adornada com seis cruzes de seda preta, simbolizando a unidade com o papa e a responsabilidade pastoral sobre a arquidiocese. Abençoado pelo papa Francisco durante a celebração do dia dos Apóstolos São Pedro e São Paulo, em 29 de junho, é posteriormente entregue aos arcebispos metropolitanos pelos núncios apostólicos.

A cor branca representa a benevolência para com os humildes e penitentes, enquanto as quatro cruzes localizadas na frente, atrás, à direita e à esquerda simbolizam a vida, ciência, doutrina e poder do bispo, relacionando-se também com as virtudes cardeais de prudência, fortaleza, temperança e justiça. A cor púrpura remete à fé na Paixão de Cristo.

A imposição do Pálio é um momento de relevância para a Igreja, e representa a autoridade e missão do arcebispo sobre sua Igreja Local.