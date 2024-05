Empresário que acusava Ferrucio de matar gata se retrata: "Afirmação infeliz"

Foto: Reprodução/Instagram Ferrucio Feitosa Ferrucio é titular da Secretaria Municipal da Gestão Regional da gestão de José Sarto

O empresário Roberto Markan publicou nota em que se retrata quanto às acusações que fez contra o secretário da Gestão Regional de Fortaleza, Ferruccio Feitosa.

Ele acusava o titular da Seger de agressão e de ter matado sua gata em meio a uma confusão que aconteceu em maio de 2023. Roberto disse que fez “uma afirmação infeliz” em um “momento de agitação emocional”.

"Foi uma afirmação infeliz, feita em momento de agitação emocional, da qual muito me arrependo. Não menos infelizes foram as afirmações em desabono de sua honra pessoal e profissional, pois trata-se de um cidadão de proceder sem mácula, cuja reputação é incompatível com as afirmações desairosas que lhe fiz, repito, em momento de agitação emocional”, conclui a nota divulgada nas plataformas digitais.

O secretário comentou o caso e disse a publicação do texto encerra o episódio, além de reconhecer que as acusações feitas pelo empresário "eram infundadas e sem veracidade quando se referiu à minha pessoa".

"Foi com o coração leve e a convicção de que a Justiça de Deus e dos homens prevaleceria, que sempre aguardei o desfecho do episódio, encerrado com a publicação em redes sociais pelo senhor Roberto Markan", ressaltou o titular.



E seguiu: "Tal postura encerra esse triste episódio e me faz acreditar, cada vez mais, que a fé em Deus e a conduta honesta e ética precisam ser a nossa grande referência na vida".

As acusações foram feitas em maio do ano passado, quando empresário disse ter sido agredido em uma briga e, no meio da confusão, o secretário teria matado sua gata com pontapés. O secretário sempre negou o caso.

O empresário afirmou que o secretário desferiu diversos socos e chutes contra ele. “Ele é professor de karatê, então eu fiquei completamente quebrado, com dentes machucados e cortes profundos nos lábios e na gengiva”, relata.

“Fiz tomografia, raio X, boletim, exame no IML, fotos da gata, tudo. Ele já está me ameaçando e tentando fazer eu não denunciar, mas agora nós vamos buscar Justiça”, disse ainda em entrevista com o colunista do O POVO, Carlos Mazza.

Em nota divulgada na época do caso, o secretário disse ter agido apenas em "legítima defesa" diante de agressões "verbais e fícias". "Fui agredido verbal e fisicamente e reagi em legítima defesa, mas sei que nada justifica a violência e lamento por isso", diz.

Ainda em junho do ano passado, o juiz Roberto Feijó, da 18ª Vara Criminal de Fortaleza, decidiu arquivar a acusação.

A análise do delegado titular da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), Wilson Lima Camelo, descartou a existência de provas para configurar o delito envolvendo o animal e pediu o arquivamento do caso.