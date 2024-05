Filme cearense é vencedor em festival de cinema em Portugal

Foto: Petrus Cariry/ Divulgação CENA de "Mais Pesado é o Céu"

De 2 a 12 de maio aconteceu em Lisboa, o 15º Festival de Cinema Itinerante da Língua Portuguesa (FESTin). O tradicional evento de produções audiovisuais anunciou seus vencedores, estando o filme “Mais pesado é o Céu” do cearense Petrus Cariry nesta lista.



Além da obra receber o “Prêmio Pessoa de Melhor Longa de Ficção”, o júri formado por Cesar Meneghetti, Dulce Fernandes e Eric Santos, descreveu o longa como: “a magnífica realização num filme sufocante, nos horizontes do Ceará e o retrato do desencontro das almas e do desespero da condição humana".

O longa que reúne nomes do tetro brasileiro, como Matheus Nachtergaele, Ana Luiza Rios e Silvia Buarque, apresenta a jornada de Tereza e Antônio que iniciam o caminho pelas estradas após a adoção de uma criança abandonada. A semelhança entre os passados dos protagonistas estão nas memórias de uma cidade submersa no fundo de uma represa.

A premiação também reservou o troféu de melhor atriz para Cíntia Rosa, de “A festa do Léo”, e o de melhor ator, para Caco Ciocler, por "As polacas”. Na categoria documentários, o vencedor foi “De Longe Toda Serra é Azul”, de Neto Borges. Considerado pelo júri, composto por Jorge Pais, Ilana Oliveira e Paula Sousa, “muito bem contado e não só aborda a história do Brasil profundo, mas também oferece uma visão atual e essencial sobre o legado dos povos indígenas. Com imagens impressionantes e entrevistas envolventes, o documentário desafia os espectadores a repensarem as suas noções de progresso e desenvolvimento”.

Entre os curtas-metragens, a escolha foi por "Joia", do angolano Jonathan Samukange. Para os jurados João Carlos, Pedro Henriques e Aleixei Waichenberg, o filme é corajoso, com interpretações densas que retratam uma luta histórica pela sobrevivência.

Segundo Adriana Niemeyer, uma das idealizadoras do FESTin, o festival buscou neste ano explorar temas como diversidade, imigração, direitos humanos e música, com uma variedade espetacular de filmes e de países que usam a língua portuguesa, dialeto falado atualmente por 270 milhões de pessoas.

“Estamos verdadeiramente felizes. No balanço geral do festival, acho que tudo esteve muito acima das nossas expectativas”, disse.

O Festival itinerante, ao longo dos 15 anos, ganhou reconhecimento e notoriedade, para além das edições realizadas em Lisboa, mas também nas suas apresentações em Angola, em São Tomé e Príncipe, em Timor Leste, em Cabo Verde, na Guiné-Bissau e no Brasil.

Todos os títulos vencedores nas categorias do FESTin