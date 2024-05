Lula demite Jean Prates do comando da Petrobras

Foto: Lula Marques / Agência Brasil Lula demitiu o ex-senador Jean Paul Prates do comando da Petrobras

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva demitiu ontem o ex-senador Jean Paul Prates do comando da Petrobras. Para o seu lugar, foi indicada Magda Chambriard, ex-diretora-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) durante o governo de Dilma Rousseff.



A mudança na direção da estatal ocorre após a queda de braço entre Prates e membros do governo, dentre estes, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.E um mês após a empresa pagar metade dos dividendos extraordinários, posição defendida por Prates e pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

A informação foi inicialmente publicada pela coluna da Malu Gaspar, do jornal O Globo. E na noite de ontem, por volta das 21 horas, em comunicado aos acionistas, a própria Petrobras confirmou a saída de Jean Paul Prates da presidência da estatal.

Na nota, a empresa diz que Prates solicitou que o "Conselho de Administração da Companhia se reúna para apreciar o encerramento antecipado de seu mandato como Presidente da Petrobras de forma negociada".

"Adicionalmente, o Sr. Jean Paul informou que, se uma vez aprovado, o encerramento indicado, ele pretende posteriormente apresentar sua renúncia ao cargo de membro do Conselho de Administração da Petrobras. Fatos julgados relevantes serão tempestivamente divulgados ao mercado", acrescenta o comunicado.

Cerca de uma hora após a divulgação da primeira nota, um novo comunicado foi emitido pela empresa informando que o Ministério de Minas e Energia (MME), após tomar conhecimento da saída negociada de Prates, indicava a Magda Chambriard para, então, exercer os cargos de Presidente da companhia e de membro do Conselho de Administração da Petrobras.

“A indicação será submetida aos procedimentos internos de governança corporativa, incluindo as respectivas análises de conformidade e integridade necessárias ao processo sucessório da Companhia, com apreciação pelo Comitê de Pessoas e pelo Conselho de Administração, nos termos do artigo 150 da Lei 6.404/76 e dos artigos 20 e 25 do Estatuto Social da Companhia”, informou a nota.

Na última segunda-feira, 13,houve a divulgação do balanço financeiro da companhia. No primeiro trimestre deste ano, a estatal reportou lucro líquido de R$ 23,7 bilhões. O número é 37,9% a menos do que há um ano, e 23,7% inferior ao registrado no trimestre imediatamente anterior.

A troca de comando na Petrobras foi anunciada por Lula ontem em reunião no Palácio do Planalto em que estavam, além de Prates, os ministros de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e da Casa Civil, Rui Costa. A indicação de Chambriard é de Rui Costa.

Conforme apurou o Estadão, a justificativa oficial para demissão de Prates deve ser a “demora de entrega de promessas”. Mas a relação entre integrantes do Governo e o presidente da estatal já apresenta desgastes há um tempo.

Prates e Silveira, por exemplo, já trocaram farpas públicas por diversas vezes em relação aos rumos da empresa — que, formalmente, é subordinada ao Ministério de Minas e Energia.



Dentre os impasses nesta relação, está a cobrança por uma maior velocidade na execução dos projetos anunciados pela empresa, a exemplo da encomenda de navios aos estaleiros brasileiros. Ele também acumulava críticas dentro do próprio PT em relação ao ritmo de redução no preço dos combustíveis. Com o governo sob restrição fiscal, a expectativa de integrantes do partido era que a Petrobras ampliasse sua atuação no campo social e econômico.

Entretanto, o mais recente episódio da crise instalada entre integrantes do Governo e o presidente da Petrobras foi o pagamento de dividendos extraordinários pela Petrobras. Em março deste ano, o Conselho de Administração da Petrobras decidiu reter o pagamento de todos os dividendos extraordinários.

Prates defendeu publicamente o pagamento de metade dos dividendos extraordinários, mas, na época, os representantes do governo no Conselho de Administração votaram contra a proposta, que acabou rejeitada. Na hora da votação, Jean Paul Prates foi contra a orientação do governo e se absteve na votação, o que não foi muito bem recebido no Palácio do Planalto.

Após a divulgação na troca de comando da estatal, os American Depositary Receipts (ADR) da Petrobras inverteram o sinal para queda, no after hours da Bolsa de Nova York (Nyse). Elas fecharam em queda de 7,59%. Nesta terça, no Ibovespa, as ações da Petrobras caíram 2,74% (ON) e 1,80% (PN), tomando da empresa R$ 13,2 bilhões em valor de mercado. (Com agências)